yeğen, kız çocuğunu dövdü (2) - Son Dakika

yeğen, kız çocuğunu dövdü (2)
7 saat önce
SERBEST BIRAKILDILARDenizli'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki Aysel C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:50 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Denizli'de, 13 yaşındaki S.S.'yi dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Nazlı C. ile 15 yaşındaki Aysel C., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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