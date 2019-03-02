Yeğeni Tarafından Cesedi Parçalanmıştı, Cenazesi Adli Tıptan Alındı
1 saat önce
Kadıköy'de yeğeni tarafından öldürülen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.
Kadıköy
'de yeğeni tarafından öldürülen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'ndan yakınları tarafından alındı.
Fahrettin Ö. isimli şahıs amcasıyla birlikte çalıştığı şirketin ortak hesabından harcamalar yapmış ve bu nedenle çıkan tartışmada amcası Rıfat Rıza Ö.'yü öldürmüştü. Şahıs amcasının cesedini parçalara ayırmış ve 3 arkadaşının yardımıyla İstanbul
'un farklı noktalarına bırakmıştı. Vahşi cinayet sonrası şehrin farklı noktalarında bulunan ceset parçaları incelenmek üzere Yenibosna
'da bulunan Adli Tıp
Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından Rıfat Rıza Ö.'nün cesedi yakınları tarafından alındı. Rıfat Rıza Ö., yarın toprağa verilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:28 Kaynak: İHA
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