Son Dakika Haberleri: Yeğeni tarafından darbedildiği iddia edilen eski muhtar öldü
Son Dakika Güncel Yeğeni tarafından darbedildiği iddia edilen eski muhtar öldü

Yeğeni tarafından darbedildiği iddia edilen eski muhtar öldü

8 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından darbedildiği iddia edilen eski muhtar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeğeni tarafından darbedildiği iddia edilen eski muhtar öldü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından darbedildiği iddia edilen eski muhtar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uzun Çayır Mahallesi Yağmur Sokak'ta eski Uzun Çayır Mahalle muhtarı Recep Er (58) ile yeğeni Ö.E. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yeğeni tarafından darbedilerek Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Er, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, Ö.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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