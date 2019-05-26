Son Dakika Haberleri: Yeğeni tarafından öldürüldü

Yeğeni tarafından öldürüldü

6 saat önce

İZMİR'in Selçuk ilçesinde B.S. (17), henuz bilinmeyen nedenle tartıştığı dayısı Mustafa Çelik'i (45), silahla vurarak öldürdü.

Yeğeni tarafından öldürüldü, System.String[]
İZMİR'in Selçuk ilçesinde B.S. (17), henuz bilinmeyen nedenle tartıştığı dayısı Mustafa Çelik'i (45), silahla vurarak öldürdü. 
Olay, öğlen saatlerinde 14 Mayıs Mahallesi İZBAN tren istasyonu önünde meydana geldi. Mustafa Çelik ile yeğeni B.S., istasyon önünde karşılaştı. Konuşmaya başlayan ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle B.S. silahla Çelik'e ateş etti. Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan Çelik, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan B.S. ise polis ekipleri tarafından silahla yakalandı. B.S.'nin emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:07 Kaynak: DHA
Mustafa Çelik, Selçuk, İzmir, Güncel
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