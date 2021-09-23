Üye Girişi
YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR - Son Dakika

YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR

23.09.2021 15:18

YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ: 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLARHaber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de alacak verecek yüzünden yeğeni tarafından silahla öldürülen Necdet Taşkın'ın eşi ve oğlu olaya karışan ve polisin aradığı diğer 3 yeğenin kendilerini...

YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ: 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'de alacak verecek yüzünden yeğeni tarafından silahla öldürülen Necdet Taşkın'ın eşi ve oğlu olaya karışan ve polisin aradığı diğer 3 yeğenin kendilerini sürekli tehdit ettiklerini belirterek, bir an önce yakalanmalarını istediler.

Şirinevler Mahallesi'nde 12 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti. Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan, polis ekiplerinin firari olan M.T, Y.T ve Y.T kardeşleri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ DİYORLAR"

Öldürülen Necdet Taşkın'ın eşi Mehriye Taşkın ve oğlu Mücahit Sami Taşkın, olaya karışan diğer 3 yeğenin sürekli kendilerini tehdit ettiklerini belirtti. Mehriye Taşkın, "5 kişilerdi 4'ü kaynımın oğlu, bir de arkadaşları vardı. Bu katillerin en kısa zamanda yakalanmaları istiyorum. Benim eşim toprağa girdi, benim gözümün önünde katledildi. Onların da hapse girip çürümelerini istiyorum. Sürekli tehdit ediyorlar başkalarından haber yolluyorlar. Çoluğu çocuğu tehdit ediyorlar, 'hepinizi öldüreceğiz' diyorlar. Bunları ben büyüttüm amcalarını öldürsünler diye mi?" dedi.

"BABAMI ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR"

Necdet Taşkın'ın oğlu Mücahit Sami Taşkın ise, "Yunus Taşkın üzerindeki silah çıkartarak babama doğru ateş etti. Ben engel olmaya çalışırken Burak Taşkın onların ortanca kardeşi Muhammed Emin Taşkın geldi. Her yeri almışlardı bir çete gibi. Sokağın içindeki Cengo denilen ve hayatımda asla görmedim kişi beni tuttu yere yatırdılar. O sırada babamı çapraz ateşe tuttular. Bize ulaşmadılar ama tehditler sürekli geliyor. Öbür amcamı da tehdit ediyorlar 'sıra sende seni de öldüreceğiz' diye. Bunları azmettiren anneleridir. Senelerdir amcamın ölümünü kabul etmediler. Adam kansere yakalandı ölmüş babamın yüzünden olmuş gibi 'sizin babanız ölmüş onların da babası ölsün' diye diye senelerdir bu çocukları azmettirdi." diye konuştu.

YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR
YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR
YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR
YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR
YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR
YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi, Şirinevler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı 16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak
Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede çıktı 15:41 Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede çıktı Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. 15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti 14:38 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi 14:21 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi

Son Dakika Haberleri
16:52 İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar
16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
16:49 TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar         
16:53
TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi         
16:49
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 17:04:08. #1.11#
SON DAKİKA: YEĞENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN EŞİ 'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ' DİYORLAR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement