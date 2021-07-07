Yeğenine örnek olmak için 50 yaşında üniversiteyi bitirdi - Son Dakika

Antalya'da hayalini gerçekleştirmek ve dersleriyle ilgilenmeyen yeğenine örnek olmak için girdiği sınav sonrası Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Doğan Ateş, okulu dereceyle bitirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşta çalışmaya başlayıp eğitim hayatını yarıda bırakan Ateş, üniversite hayalini gerçekleştirmek için 47 yaşında sınava girdi.

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Ateş, bir üst sınıfın derslerini de alarak üniversiteyi 3 yılda bitirmeyi başardı. Bölüm ikincisi olarak diplomasını alan Ateş, aynı zamanda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yan dal yaptı.

Ateş, şimdi ise yüksek lisans yaparak akademik alanda kariyer hedefliyor.

Doğan Ateş, AA muhabirine, 31 yıl önce liseden mezun olduğunu, otel ve huzurevi gibi işletmelerde çalışmaya başladığı için üniversite okuyamadığını söyledi.

Üniversite okuma hevesini hiç yitirmediğini belirten Ateş, "Bu serüven çok geç başladı. Hem içimde uhde olan üniversite hayalimi gerçekleştirmek istedim hem de yeğenime örnek olmak için okumaya başladım. Yeğenim ders çalışmıyordu, dersleriyle ilgilenmiyordu. '50 yaşında amcası üniversiteyi bitirirse bir nebze derslerine çalışıp başarılı olur.' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

"Öğrenci arkadaşlarımın yaklaşımları çok güzel oldu"

Üniversitedeki gençlerin kendisine yaklaşımının çok güzel olduğunu anlatan Ateş, şunları kaydetti:

"Bize örnek oldun dediler. Birbirimize yardımcı olduk. Sağ olsunlar hepsi 50 yaşında üniversite okumamı olumlu karşıladı. Ben de onlarla yaşıtmışım gibi bu süreci tamamladım. Üniversiteye kaydımı yaptığımda arkadaşlarıma bu okulu dereceyle bitireceğimi söylemiştim ve öyle de oldu. Yeğenim derece almam üzerine beni tebrik etti. Kesinlikle öğrenmenin yaşı yok. Ben bir örneğim. İnsanların içinde okumak istedikleri bir bölüm varsa mutlaka bir şekilde cesaretlerini toparlayıp bunu gerçekleştirsinler."

"Amcamı kendime örnek aldım"

İzmir'de yaşayan ve bu yıl üniversite sınavına giren 17 yaşındaki Arifcan Ateş ise amcasının elde ettiği başarıdan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Liseye geçiş ve üniversite sınavında kaygılar yaşadığını belirten Ateş, "Amcamın üniversite sınavına girmesi, kazanması ve bölümünü dereceyle bitirmesi bana çok büyük cesaret verdi. Amcamı kendime örnek aldım. 'Gençsin, çalışırsan yapamayacağın hiçbir şey yok.' dedim. Amcam da bana çok destek oldu. Benim için bir yol çizdi." ifadelerini kullandı.