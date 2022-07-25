Cani teyze, Muhammet'i 1 yıl boyunca odaya kilitlemesini savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım - Son Dakika
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Cani teyze, Muhammet'i 1 yıl boyunca odaya kilitlemesini savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım

25.07.2022 13:46

Bursa'da yeğenini çöp evde 1 yıl boyunca alıkoyan Kamuran Pınar A. emniyetteki ifadesinde skandal sözler sarf etti. Suçlamaları reddeden cani teyze, "Kardeşim Yasemin A., annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim" şeklinde konuştu.

Nilüfer'de 21 Temmuz Perşembe günü Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

KAFEDE OTURURKEN GÖZALTINA ALINDI

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kafede keyif yaparken gözaltına alındı Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Çöp evde yeğenini alıkoyan teyze, kendisini akılalmaz sözlerle savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım

KENDİSİNİ AKIALMAZ SÖZLERLE SAVUNDU

Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı: "Yeğenim Cem Muhammet A.'ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim."

Çöp evde yeğenini alıkoyan teyze, kendisini akılalmaz sözlerle savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım

Anne Yasemin A.'nın Antalya'da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Sakarya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cani teyze, Muhammet'i 1 yıl boyunca odaya kilitlemesini savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cani teyze, Muhammet'i 1 yıl boyunca odaya kilitlemesini savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım - Son Dakika
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