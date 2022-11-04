İzmit'te düğünde yeğenini öldüren dayı, cinayetin nedenini itiraf etti! - Son Dakika
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İzmit'te düğünde yeğenini öldüren dayı, cinayetin nedenini itiraf etti!

04.11.2022 12:55

İzmit'te Muharrem Çiçek isimli kişinin yeğenine düğünde tabancayla ateş ederek öldürdüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çiçek, polise verdiği ifadede yeğeninin annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda tartıştığını söyledi. Bu sebeple aynı tartışmanın düğün günü tekrar alevlendiğini belirten Çiçek, yeğenine ateş açtığını itiraf etti.

İzmit'in Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana gelen olayda, düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı Muharrem Çiçek arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

YEĞENİNE ATEŞ AÇIP ÖLDÜRDÜ

Çiçek, tabancasıyla yeğenine ateş açtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ANNELERİNİN BAKIMI KONUSUNDA KAVGA ETMİŞLER

Erkek kardeşinin kızının düğününde yeğenini öldüren Muharrem Çiçek'in, polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Çiçek'in, ifadesinde, Hakan Aydın'ın annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda daha önce kavga ettiklerini ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediği, aynı tartışmanın düğün günü yeniden alevlendiğini ve yeğenine ateş açtığını anlattığı öğrenildi.

Hakan Aydın
Kaynak: DHA
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