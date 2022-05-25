Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı

25.05.2022 18:05
Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, aralarında husumet olan yeğeni Yüksel Yoldaş'ı (43) av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan Eşref G. (67), jandarma tarafından yakalandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, aralarında husumet olan yeğeni Yüksel Yoldaş'ı (43) av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan Eşref G. (67), jandarma tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Tire'ye bağlı Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet bulunan Eşref G. ile yeğeni Yüksel Yoldaş arasında bahçelerinin sınırında kalan zeytin ağacının mahsulünü kimin alacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşref G. av tüfeğini yeğeni Yoldaş'a ateş etti. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Yoldaş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yoldaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma olayın ardından kaçan Eşref G.'yi yapılan çalışmayla yakalayıp gözaltın aldı. Eşref G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR
500
Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza Zonguldak'ta salep soğanı toplayan 2 kişiye 218 bin lira ceza
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement