Yeğenini bıçakla yaralayan dayı tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde R.H. ve yeğeni G.B. arasında çıkan kavgada yeğenini bıçakla yaralayan R.H. tutuklandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.H. ve yeğeni G.B. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada dayı R.H. yeğeni G.B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan G.B. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına yakalanarak gözaltına alınan dayı R.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan R.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN