Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti - Son Dakika
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Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti

06.10.2022 12:26
Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti

Giresun'un Eynesil ilçesinde Mustafa Dede adlı şahıs, park meselesi tartıştığı yeğeni Mehmet Kemal Dede'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı Mustafa Dede, jandarmaya teslim oldu.

Amasya'da aralarında araç parkı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Dede ile yeğeni Mehmet Kemal Dede, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Dede, üzerindeki bıçakla yeğeni Mehmet Kemal Dede'ye defalarca sapladı.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Dede'yi ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi bulunan Dede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Mehmet Kemal Dede, Espiye Devlet Hastanesi'nde müdahale edilirken kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Mustafa Dede ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Eynesil, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti - Son Dakika
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