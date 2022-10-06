Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti

Amasya'da aralarında araç parkı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Dede ile yeğeni Mehmet Kemal Dede, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Dede, üzerindeki bıçakla yeğeni Mehmet Kemal Dede'ye defalarca sapladı.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Dede'yi ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi bulunan Dede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Mehmet Kemal Dede, Espiye Devlet Hastanesi'nde müdahale edilirken kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Mustafa Dede ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.