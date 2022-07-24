Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı

24.07.2022 18:25
Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı.

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdiklerinde gözlerine inanamadı. Kapının açılmasının ardından ekipler içeride 2 kamyondan fazla çöple karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm' yazıldığı görüldü.

Geçtiğimiz Cuma günü Kamuran Pınar A.'nın yaşadığı çöp evin tamamının temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır kirasını ödemeyen Kamuran Pınar A., kirasını ödemediği ve evin kilidini değiştirdiği gerekçesiyle emniyette verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cuma günü tekrar eve giden ekiplerin kilitli kapının ardında yarı baygın bulduğu çocuk sonrası serbest bırakılan teyze Kamuran Pınar A., savcılık kararıyla çocuğa eziyet suçundan gözaltına alınırken, şüphelinin kızı Esra Zeynep A.'nın ise görgü şahitliğine başvurulması için emniyete çağırıldığı öğrenildi.

Öte yandan talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. - BURSA

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Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü Sakarya'da yakalandı Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü Sakarya'da yakalandı Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4) Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu (4)
Kaynak: İHA

Sakarya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeğenini çöp evde kilitli tutan teyze çocuğa eziyet suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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