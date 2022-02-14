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Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız - Son Dakika

Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız

14.02.2022 11:05

İzmir'de otoparkta halasının kullandığı arabanın altında ezilen 8 yaşındaki Eymen Kara yaşamını yitirmişti. Olayı ardından psikolojik destek alan ve intihara kalkıştığı ifade edilen haladan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımda "Hayallerin yarım kalır ya. Tarifi zor, anlatmak imkansız. Çok yanarsın ama duman çıkmaz. Çok kanarsın ama kimse göremez öyle bir şey bu sevgilim" sözlerine yer verdi.

Yürek yakan olay 1 Ağustos 2020'de İzmir Bayraklı'daki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Ancak bu sırada Eymen yere düştü ve halası üzerinden geçti. Aracın altında kalan talihsiz çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

REZİDANSIN LOBİSİNE ÇIKARDI

Zerrin Kara'nın, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi. Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun da Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı belirlendi. Ancak yapılan tüm müdahaleler Eymen'i hayata döndüremedi.

Yeğenini ezdiği için intihara kalkışan haladan dikkat çeken paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olay sonrası hala Zerrin Kara için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeğenini ezdiği için intihara kalkışan haladan dikkat çeken paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız

ACILI BABA, CEZA ALMASINI İSTİYOR

Acılı baba Adem Kara ise kız kardeşinin yargılanmasını talep edip şunları söylemişti: "Hiç iletişime geçmedik. Annem beni arayarak 'Neden bizi rezil ediyorsun?' dedi. Kimseyi rezil etmiyorum. Amacım oğlumun nasıl öldürüldüğünü göstermektir. Benim, para almak için bu kazanın üzerine gittiğimi söyleyenler var. Bunun üzerine avukatımla konuşup sigortadan verilecek olan parayı maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere dağıtmaya karar verdim. Benim tek amacım adil bir şekilde yargılanıp, ceza alması..."

Yeğenini ezdiği için intihara kalkışan haladan dikkat çeken paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sabah'ın haberine göre, olaydan sonra psikolojik tedavi gören haladan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. Zerrin Kara, paylaşımına şu notu düştü: "Hayallerin yarım kalır ya. Hani sevdiğinle çok mutlu iken yarım kalır her şey. Hani mutluluğun yaşam pınarın birden yok olur. İşte öyle bir şey. Tarifi zor, anlatmak imkansız. Çok yanarsın ama duman çıkmaz. Çok kanarsın ama kimse göremez öyle bir şey bu sevgilim..."

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Zerrin Kara, İzmir, Hani, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız - Son Dakika
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