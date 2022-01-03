Yeğenini ezen haladan duygu yüklü paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor - Son Dakika

Yürekleri yakan olay 1 Ağustos 202'de İzmir Bayraklı'daki bir rezidansın otoparkında meydana gelmişti. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Ancak bu sırada yere düştü ve halası üzerinden geçti.

Aracın altında kalan talihsiz yavru hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Zerrin Kara'nın, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi.

Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun da Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı belirlendi. Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi. Hala Zerrin Kara için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

AMACIM ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANIP CEZA ALMASI

Acılı baba Adem Kara, ise kız kardeşinin yargılanmasını talep edip şunları söylemişti: Hiç iletişime geçmedik. Annem beni arayarak 'Neden bizi rezil ediyorsun?' dedi. Kimseyi rezil etmiyorum. Amacım oğlumun nasıl öldürüldüğünü göstermektir. Benim, para almak için bu kazanın üzerine gittiğimi söyleyenler var.

Kazadan sonra sigorta şirketi beni arayıp, para vereceklerini söylediler. Parayı istemediğimi söyledim ama vermek zorunda olduklarını belirttiler. Bunun üzerine avukatımla konuşup sigortadan verilecek olan parayı maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere dağıtmaya karar verdim. Benim tek amacım Z.A.'nın adil bir şekilde yargılanıp, ceza alması...

Olaydan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedaviye gören haladan ise ilginç bir paylaşım geldi. Bir parktaki salıncakların fotoğrafını çeken Zerrin Kara, paylaşımına şu notu düştü: Çok özlersin ya hani, sesini kokusunu gülüşünü her şeyini… Elinde olsa sıkıca sarılacaksın... Kokusunu içine öyle bir çekeceksin ki… Ama aması yok işte kaybettiğin asla geri dönmüyor...

İşte halanın o paylaşımı;