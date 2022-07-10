YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU

10.07.2022 12:08

ADANA'da dün sulama kanalına düşen yeğeni Elisa Yakub'u (8) kurtarmak için girdiği suda kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Hanora'nın (27) 14 saat sonra cesedine ulaşıldı.

ADANA'da dün sulama kanalına düşen yeğeni Elisa Yakub'u (8) kurtarmak için girdiği suda kaybolan Suriye uyruklu Mahmud Hanora'nın (27) 14 saat sonra cesedine ulaşıldı. Ailesi, Hanora'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken büyük üzüntü yaşadı.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda dün saat 20.00 sıralarında Elisa Yakub, ailesiyle bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düştü. Durumu fark eden annesi Fatma Yakub da suya atladı. Kızı ile torununun suda sürüklendiğini duyan Muhammed Hanora ve oğlu Mahmud Hanora da kanala girdi. Ancak hem Elisa, hem de annesi, dedesi ve dayısı akıntıya kapıldı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar suya atlayıp, Fatma Yakub ile kızı Elisa'yı sudan çıkardı. Muhammed Hanora da kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı. Ancak Mahmud Hanora akıntıda kayboldu.

Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Yakub ve kızı Elisa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OĞLUNA SON KEZ BAKTI

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Kanaldan kendi imkanlarıyla çıkan Muhammed Hanora, da ekiplerin arama çalışmasına katıldı. Hanora'nın cansız bedeni, saat 10.00 sıralarında suya atladığı yere yaklaşık 3 kilometre mesafede bulundu. Dalgıç polislerin çalışması sırasında Muhammed Hanora, oğlunun sudaki cansız bedenini izledi. Hanora'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kanalda kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu! Acılı aile oğullarına son kez böyle baktı Kanalda kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu! Acılı aile oğullarına son kez böyle baktı Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Suriye, Adana, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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