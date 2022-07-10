Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu

10.07.2022 11:37

Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu Adana'da bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için kanala giren 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu

ADANA - Adana'da bayram gezmesinden dönerken sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için kanala giren 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Ailesiyle bayram gezmesinden dönen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda araç giriş-çıkış yolundan sulama kanalının kenarına geldi. Küçük Elisa burada oynarken kanala düştü. Elisa'nın kanala düşmesinin ardından önce annesi Fatma, ardından da dedesi Muhammed ve dayısı Mahmud Hanora kanala girdi. Çevredekilerin de yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartıldı. Dede Muhammed de kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora akıntıya kapılarak kayboldu. Mahmud Hanora'nın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne Fatma ve kızı Elisa'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sulama kanalında Mahmud Hanora için arama çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde Hanora'nın cesedi suya girdiği yerin 3 kilometre uzağında bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YORUMLAR
500
YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ SUDA KAYBOLAN MAHMUD'UN CESEDİ BULUNDU Yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu Yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:56:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yeğenini kurtarmak için kanala giren gencin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement