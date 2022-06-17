Polis ekipleri de kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

A.K ile kardeşi A.K (56) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.K, üzerinde taşıdığı tabancayla yeğeni H.K. ile ağabeyi A.K.'ye ateş açtı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan A.K. ise ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yeğenini öldürdü, kardeşini ağır yaraladı - Son Dakika

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