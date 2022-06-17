Yeğenini öldürdü, kardeşini ağır yaraladı - Son Dakika
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Yeğenini öldürdü, kardeşini ağır yaraladı

17.06.2022 13:07
Yeğenini öldürdü, kardeşini ağır yaraladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 09.30 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde meydana geldi.

A.K ile kardeşi A.K (56) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.K, üzerinde taşıdığı tabancayla yeğeni H.K. ile ağabeyi A.K.'ye ateş açtı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan A.K. ise ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaçan A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenini öldürdü, kardeşini ağır yaraladı - Son Dakika

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