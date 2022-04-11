Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

11.04.2022 12:29

Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi Samsun'un Bafra ilçesinde kahvehanede yeğenine silahla ateş ederek ölümüne neden olan amca yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kahvehanede yeğenine silahla ateş ederek ölümüne neden olan amca yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Azay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte kahvehane işleten Sebahattin Kocaile amcası Selahattin Koca'nın ortaklıkları henüz bilinmeyen nedenle sona erdi. Yeğen Sebahattin Koca, kahvehaneyi işletmeye devam etti. Amca-yeğen arasında kahvehane anlaşmazlığından dolayı husumet oluştu.

Dün akşam kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi ağabeyinin oğlu Sebahattin Koca'ya silahla 8 el ateş etti. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeğenini öldüren amca ise olay yerinden kaçtı. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri onu Osmanbeyli Mahallesi yolunda yakaladı.

Yakalan amca, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi.

Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi
Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi
Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi
Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi
Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi
Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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