Yeğenini öldüren dayı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yeğenini öldüren dayı adliyeye sevk edildi

Bursa'da yeğenini av tüfeği ile öldüren dayı, adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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