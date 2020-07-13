Yeğenini öldüren dayıya ömür boyu hapis cezası - Son Dakika

BURSA'da tatlı firması sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta beklediği otomobilinin içinde, eşi ile telefonla görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in (53) yargılanması tamamlandı. Son sözünde "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" diyen Yılmaz Sevinç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Nilüfer ilçesinde 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Tatlı firması sahibi Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kırmızı yanınca otomobilini durdurdu. Bu sırada eşiyle telefonla görüşen Karaman, otomobiline yaklaşan kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Karaman'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatih Karaman'ın bağışlanan organları 7 kişiye umut olurken, katil zanlısı olarak gözaltına alınan dayı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Sanık avukatı, müvekkili hakkında tahrik indirimin uygulanmasını talep etti. Son sözünde dayı Yılmaz Sevinç ise, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından hakkında kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Yılmaz Sevinç'e hakkında takdiri indirim uygulayarak ömür boyu hapis cezası kararı verdi.