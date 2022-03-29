YEĞENİNİ REHİN ALIP, MAKASLA POLİSLERE SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BACAĞINDAN VURULDU - Son Dakika
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YEĞENİNİ REHİN ALIP, MAKASLA POLİSLERE SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BACAĞINDAN VURULDU

29.03.2022 12:28

ORDU'nun Aybastı ilçesinde hırsızlık şüphelisi G.Ü.?nün (34) yakalanmamak için rehin aldığı zihinsel engelli yeğeni A.Ü. (12), polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde hırsızlık şüphelisi G.Ü.?nün (34) yakalanmamak için rehin aldığı zihinsel engelli yeğeni A.Ü. (12), polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Operasyon sırasında polislere makasla saldıran G.Ü. bacağından vurularak yakalandı.

Esenli Mahallesi'ndeki 3 iş yerine girip, hırsızlık yaptığı tespit edilen G.Ü.'nün Çakırlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, gece saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Polisi fark eden G.Ü., evdeki zihinsel engelli yeğeni A.Ü.'yü rehin alıp odaya girdi, kapıyı kilitledi. Bunun üzerine özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi.

POLİSLERE MAKASLA SALDIRDI

G.Ü., tüm ikna çabalarına karşın teslim olmayınca operasyon düzenlendi. Polisler, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada G.Ü., makasla polislere saldırdı. Ekipler, G.Ü.?yü bacağından vurup yakaladı. Kurtarılan zihinsel engelli A.Ü. ise ailesine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ü. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisin adreste yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ile 1 kamera ele geçirildi.

Bu arada G.Ü.'nün ilçedeki bir eve girip, hırsızlık yaptığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

YEĞENİNİ REHİN ALIP, MAKASLA POLİSLERE SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BACAĞINDAN VURULDU
YEĞENİNİ REHİN ALIP, MAKASLA POLİSLERE SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BACAĞINDAN VURULDU
YEĞENİNİ REHİN ALIP, MAKASLA POLİSLERE SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BACAĞINDAN VURULDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEĞENİNİ REHİN ALIP, MAKASLA POLİSLERE SALDIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BACAĞINDAN VURULDU - Son Dakika


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