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Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı - Son Dakika

Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı

13.12.2021 09:16
Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı

Psikolojik sorunlar yaşayan Zafer Duran, yeğeninin hayatını adeta kâbusa çevirdi! 3 yıldır baskılar nedeniyle zor bir süreç geçiren 30 yaşındaki Ş.A., son olarak dayısı tarafından "Senin de sonun Başak Cengiz gibi olacak" tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kan donduran olayın ardından dayının, Ş.A.'nın kapısının önüne gazete kupürleri koyduğu da ortaya çıktı.

Ş.A.'nın hayatı, aynı binada oturan dayısı Zafer Duran'ın zorbalığıyla kâbusa döndü. Kılıç ve silahla evi basan dayısının "Sonun Başak gibi olacak" diyecek kadar ileri gitmesi, genç kadını canına kıyacak noktaya getirdi...

İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşayan işitme engelliler eğitmeni Ş.A., 3 yıl önce babasını kaybetti. Aile apartmanında ikamet eden genç kadının dayısı Zafer Duran da aynı binada yaşıyordu.

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI

İşletmeci olan dayı Zafer Duran, babasının ölümü ardından sürekli yeğeninin hayatına müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A. ve annesinin evden çıkmasını istemiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.

Ş.A.'nın akşam 20.30'dan sonra eve girmesini bile yasaklayan dayısı, evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Ş.A. akşam eve 21.00'den sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine gitmek zorunda kalıyordu. Dayısının silah, bıçak ve sahip olduğu delici, kesici aletleri bilen genç kadın, 'annesi ve kendisine zarar gelebilir' düşüncesiyle polise şikayette bulunamadı.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Dayısı, geçen çarşamba günü Ş.A.'nın kapısının önüne, Başak Cengiz'in ölümüne yer veren gazeteler bıraktı. Ertesi gün ise silah ve kılıcını alarak kapısına dayandı. Kapıyı açan yeğenine, "Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim" diyerek saldıran dayı, silahını doldur-boşalt yaptı. Talihsiz kız, korkuya kapılıp cinnet getirdi ve evine çıkarak balkondan atlamaya çalıştı.

Gözaltına alınan Zafer Duran'ın evinde, temizlik kovasına sakladığı silah, bıçak, uyuşturucu madde ile çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı bulundu. Hakim karşısına çıkan ve kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Ş.A., "Beş üniversite bitirdim. Yıllar önce kadın cinayetlerinin yer aldığı haberleri okuduğumda, 'Gitsinler şikâyetçi olsunlar' derdim. Başıma gelince o kadar kolay olmadığını anladım. Adalete güvendiğim için şu an hayattayım" ifadelerini kullandı.

Yeğenini sonun Başak Cengiz gibi olacak diye tehdit eden dayı tutuklandı

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Son Dakika Güncel Yeğenini 'sonun Başak Cengiz gibi olacak' diye tehdit eden dayı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeğenini "sonun Başak Cengiz gibi olacak" diye tehdit eden dayı tutuklandı - Son Dakika
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