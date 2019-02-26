Yeğenini ve Eniştesini Öldüren Şahsa Akrabaları Mahkemede Destek Çıktı

Kocaeli'nde birlikte alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada yeğenini ve eniştesini av tüfeğiyle öldüren şahsın yargılandığı davada katil zanlısının yakınları, ölen yeğenlerinden bıktıklarını söyleyerek katil zanlısına destek verdiler.

Kocaeli'nde birlikte alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada yeğenini ve eniştesini av tüfeğiyle öldüren şahsın yargılandığı davada katil zanlısının yakınları, ölen yeğenlerinden bıktıklarını söyleyerek katil zanlısına destek verdiler.



Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cemil B. yeğeni Mehmet Demirci ile birlikte evlerinin bahçesinde alkol aldı. Daha sonra ikili arasında eskiden olan bir husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle aynı bahçe içerisinde bulunan evden av tüfeğini alarak geri gelen Cemil B., yeğeni Mehmet Demirci'ye ateş etti. Cemil B. ardından olay esnasında evde olan ve yeğeni ile aynı adı taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'ye de ateş etti. Yaralanan baba-oğul olay yerinde yaşamlarını yitirirken, Cemil B. elindeki tüfeği eve bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Olayın ardından tutuklanan Cemil B.'nin hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanmasına devam edildi.



"Cemil, onun hakkında kenevir ihbarında bulununca kini daha da arttı"



Davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Cemil B., tutuksuz sanık S.K., avukatlar ve tarafların aileleri mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapmayan Cemil B., polise verdiği, yeğeni Mehmet Demirci ile aralarındaki husumetin olduğu, yeğeni Mehmet Demirci'nin sürekli evinin önüne gelerek alkol alıp olay çıkarttığını, bu konu yüzünden birçok kez tartıştıklarını, kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ifadelerini yeniledi. Duruşmada tanıklık yapan sanık Cemil B.'nin ağabeyi A.B. ise, "Ramazan ayında yeğenim Mehmet Demirci, arkadaşlarıyla alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği için kardeşim Cemil ile tartışıyordu. Cemil bana haber verdi. Bu şahısları uyardım. Mehmet, 'Buralar benden sorulur' diyordu. Ben arkadaşlarını gönderdim, Mehmet gelip aracıma vurdu, çocuklarıma sataştı. Ortalığı yatıştırdım. Mehmet'e ve kendime ait olan tüfekleri aldım olay çıkmasın diye. Yeğenim Mehmet Demirci alkol ve uyuşturucu kullanır, çevresini rahatsız eder, kardeşim Cemil onun hakkında kenevir ihbarında bulununca kini daha da arttı" dedi.



Yeğenim Mehmet Demirci'den hepimiz bıkmıştık



Ölen Mehmet Demirci'nin çevresine rahatsızlık vererek tehditler savurduğunu anlatan sanık Cemil B.'nin ablası H.Ç. de, "Mehmet Demirci kardeşim Cemil'e ve çevreye, kendi akrabalarına zarar veren alkol ve uyuşturucu kullanan bir insandı. Yeğenim Mehmet Demirci'den hepimiz bıkmıştık, bizlere, 'Hepiniz benden korkacaksınız' şeklinde hitap ediyordu. Kardeşime dahi gitmek istemiyordum. Kendi anne ve babasını da dövüyordu fakat onlar korktukları için şikayet edemiyorlardı" diye konuştu.



Dava ileri bir tarihe ertelendi



Konuşmaların ardından mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması ve tıbbi belgelerin toplanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken sanık Cemil B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KOCAELİ

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