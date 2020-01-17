Yeğenini vuran amca tutuklandı - Son Dakika
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Yeğenini vuran amca tutuklandı

6 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yeğenini av tüfeği ile vurarak öldüren amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeğenini vuran amca tutuklandı, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yeğenini av tüfeği ile vurarak öldüren amca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Perşembe ilçesi Çamarası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mahmut B. (55) ile yeğeni Murat B. (33) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu amca Mahmut B. yeğenini tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayan amca Mahmut B., cinayet işlediğini söyleyerek, jandarma ekiplerine haber verilmesini istedi. Mahmut B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Mahmut B., Perşembe ilçesinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Perşembe, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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