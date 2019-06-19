Yeğenini vuran amcaya adli kontrol
27 dakika önce
Samsun'da yeğenini tabancayla yaralayan amca çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
'da yeğenini tabancayla yaralayan amca çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.K.(24) sol ayağından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.K. tedavi altına alındı. Polis
, silahlı saldırıyı gencin amcası Z.K.'nin (42) gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Z.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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