Son Dakika Haberleri: Yeğenini vuran amcaya adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yeğenini vuran amcaya adli kontrol

27 dakika önce

Samsun'da yeğenini tabancayla yaralayan amca çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeğenini vuran amcaya adli kontrol, System.String[]
Samsun'da yeğenini tabancayla yaralayan amca çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.K.(24) sol ayağından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.K. tedavi altına alındı. Polis, silahlı saldırıyı gencin amcası Z.K.'nin (42) gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Z.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:20 Kaynak: İHA
Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:47:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeğenini vuran amcaya adli kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]