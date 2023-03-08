Olay, pazar sabahı, Mithatpaşa Mahallesi 69'uncu Sokak'ta meydana geldi. 6 yıldır evli olan Sedat S. ile Gülcan S. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sedat S., eşini tabancayla kasığından vurdu. 3 çocuk annesi Gülcan S., kanlar içinde yere yığılırken, Sedat S., 12 yaşındaki yeğenine telefonu verip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aratarak, 'Yengem kendini vurdu' şeklinde ihbar yaptırdı. Arkadaşı F.K.'den yardım isteyen Sedat S., evden kaçtı.

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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