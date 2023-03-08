Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı

08.03.2023 12:40

ZONGULDAK'ta, Sedat S. (32), tartıştığı eşi Gülcan S.'yi (28) tabancayla yaralayıp, 12 yaşındaki yeğenine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arattırıp, 'Yengem kendini vurdu' ihbarı yaptırdıktan sonra kaçtı.

ZONGULDAK'ta, Sedat S. (32), tartıştığı eşi Gülcan S.'yi (28) tabancayla yaralayıp, 12 yaşındaki yeğenine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arattırıp, 'Yengem kendini vurdu' ihbarı yaptırdıktan sonra kaçtı. İfadesi alınan çocuk, yengesini dayısının vurduğunu söyleyince Sedat S. gözaltına alındı.

Olay, pazar sabahı, Mithatpaşa Mahallesi 69'uncu Sokak'ta meydana geldi. 6 yıldır evli olan Sedat S. ile Gülcan S. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sedat S., eşini tabancayla kasığından vurdu. 3 çocuk annesi Gülcan S., kanlar içinde yere yığılırken, Sedat S., 12 yaşındaki yeğenine telefonu verip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aratarak, 'Yengem kendini vurdu' şeklinde ihbar yaptırdı. Arkadaşı F.K.'den yardım isteyen Sedat S., evden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Gülcan S., ambulansla hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Ekipler olayı ilk anda intihar olarak değerlendirirken, ifadesine başvurulan görgü tanığı çocuk, polis merkezinde, 'Yengemi dayım vurdu' dedi. Bunun üzerine Sedat S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Sedat S. ve arkadaşı F.K., 3 gün sonra saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.Sedat S., ifadesinde eşini, kendisini aldattığı için vurduğunu, Gülcan S.'nin yeni doğan çocuğunun babasının başkası olduğunu öne sürdü. Gülcan S.'nin daha önceki evliliğinden olan 2 çocuğu ile bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Gülcan S.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Sedat S. ve arkadaşı F.K. ise adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Eşini vurup kaçtı, yeğeninin 'dayım vurdu' ifadesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

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