Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildi
2 saat önce
Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs dün eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol
'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs dün eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı amca Durmuş Sepetçi emniyette alınan ifadeleri ve sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.
Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel
Hindistan'da eski politikacı, tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül vereceğini söyledi
Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi
Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm