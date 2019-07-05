Son Dakika Haberleri: Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildi
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Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildi

2 saat önce

Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs dün eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Alperen Kahraman isimli şahıs dün eşi Melisa Kahraman'ın amcası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı amca Durmuş Sepetçi emniyette alınan ifadeleri ve sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.
Yeğeninin eşini öldüren amca adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
Esra Erol, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
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