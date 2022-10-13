Son dakika 3. sayfa: Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybetti

13.10.2022 10:05

Son dakika haber... Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybettiADANA Adana'da yeğeninin hırdavat borcu yüzünden iki kişinin yaptığı silahlı saldırıda vurulan bir kişi 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybetti

ADANA Adana'da yeğeninin hırdavat borcu yüzünden iki kişinin yaptığı silahlı saldırıda vurulan bir kişi 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 7 Ekim günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus Doğan'ın yeğeni, Esmer ve Müslüm T.'den borca hırdavat malzemesi aldı. Doğan'ın yeğeni borcunun bir kısmını ödedi. Ancak kalan kısmını ödemediği için Esmer ve Müslüm T. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Dün de Esmer ve Müslüm T., Doğan'ın evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Doğan kafasından yaralandı. Zanlılar da kaçıp izini kaybettirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese gelerek çalışma başlattı. Doğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Cinayet büro amirliği ekipleri ise yaptıkları operasyon sonucunda olaya karışan zanlıları gözaltına aldı.

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Kaynak: İHA

Dağlıoğlu Mahallesi, Müslüm, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yeğeninin hırdavat borcu yüzünden vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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