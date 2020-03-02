Yeğeninin otomobiline bomba yerleştirdiği öne sürülen 72 yaşındaki zanlı yakalandı - Son Dakika

Tarım ürünleri ticaretiyle uğraşan iş adamı yeğeninin otomobiline Denizli'nin Çivril ilçesinde bomba düzeneği yerleştirdiği öne sürülen 72 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den meyve sebze ticareti için Denizli'ye gelen Ali İşiyok'un (47) otomobiline, 28 Şubat'ta, Çivril'de bir otelin önünde park halindeyken bomba yerleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden zanlının İşiyok'un dayısı Y.C. (72) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi Kayseri'deki evinde gözaltına aldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı Y.C'nin, ifadesinde, yeğeni Ali İşiyok'tan 2 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini, İşiyok'u korkutmak maksadıyla bombayı yerleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Y.C, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada Ali İşiyok'un 2 ay önce de İstanbul'da otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiği, İşiyok'un durumu fark edip polise bildirdiği ve bombanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olay

Kayseri'den Denizli'ye otomobiliyle gelen iş adamı Ali İşiyok, Çivril'de kaldığı otelin önünde 28 Şubat sabahı aracına bineceği sırada, sol çamurluktan sarkan kabloyu fark etmiş, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu çamurluğun içine el yapımı, parça tesirli bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edilmiş ve ekipler bombayı etkisiz hale getirmişti.