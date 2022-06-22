Yeğeninin vurduğu amca yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeğeninin vurduğu amca yaralandı

22.06.2022 01:06

Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde yeğeni tarafından vurulan amca yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde yeğeni tarafından vurulan amca yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taraşcı Mahallesi Akdağ mevkiinde meydana gelen olayda, aralarında daha önce husumet bulunan Hasan Ünal (45) ve yeğeni Görkem Ünal karşılaştı. Amca ve yeğen arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yeğen Görkem Ünal yanında bulunan av tüfeği ile amcası Hasan Ünal'a ateş etti. Hasan Ünal karın bölgesinden ve ayağından yaralanırken, yeğen Görkem Ünal hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralı Hasan Ünal telefonuyla 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaklaşık iki kilometrelik dağ yolunda yürüyerek yaralıya ulaşmayı başardı.

Yaralı Ünal, dağdan sedyeyle indirildikten sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli yeğen Görkem Ünal, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 kilometrelik yürüyüşle ulaştı Yeğeninin arazide vurduğu amcaya, ekipler 2 kilometrelik yürüyüşle ulaştı Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA

Seydişehir, Taraşçı, Akdağ, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeğeninin vurduğu amca yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 01:12:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yeğeninin vurduğu amca yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement