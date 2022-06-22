Yeğen Görkem Ünal yanında bulunan av tüfeği ile amcası Hasan Ünal'a ateş etti. Hasan Ünal karın bölgesinden ve ayağından yaralanırken, yeğen Görkem Ünal hızla olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Taraşcı Mahallesi Akdağ mevkiinde meydana gelen olayda, aralarında daha önce husumet bulunan Hasan Ünal (45) ve yeğeni Görkem Ünal karşılaştı. Amca ve yeğen arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Seydişehir, Taraşçı, Akdağ, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeğeninin vurduğu amca yaralandı - Son Dakika

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