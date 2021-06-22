Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi

Ünlü sunucu Murat Başoğlu, 2017 yılında Bodrum'da yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken objektiflere yansımıştı. Skandal olayın ardından Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu, eşlerinden boşanmak zorunda kaldı.

KİRALAYACAK EV BULAMADI

Büyük skandalın ardından birçok yerde istenmeyen Murat Başoğlu, eşinden ayrıldıktan sonra oturacak ev dahi bulamadı. Çok sayıda ev sahibi, Murat Başoğlu'na kapılarını kapattı. Olayın ardından çok az görüntülenen Başoğlu son olarak, spor yapmak için gittiği spor salonunda istenmedi.

SALONLA İLİŞİĞİ KESİLDİ

Skandal nedeniyle hala tepki gösterilen ünlü sunucu, spor yapmak için gittiği salonda, müşteriler tarafından tartaklandı. Bodrum Yalıkavak'taki bir spor salonuna gittiği öğrenilen Başoğlu'nun "Bu salonda seni istemiyoruz" diyen başka bir müşteri tarafından darbedildiği belirtildi. Başoğlu'nun yaşanan arbedenin ardından salondan çıkarıldığı ve spor salonu ile ilişkisinin kesildiği kaydedildi.

Diğer yandan Murat Başoğlu'nun tanınmamak için uzun süre sakalla da gezdiği biliniyordu.