Yeğenleri istedi, heykeltıraş 5 saatte kardan kangal yaptı - Son Dakika

- Yeğenleri istedi, heykeltıraş 5 saatte kardan kangal yaptı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan heykeltıraş Kerim Emre Kököz'ün yeğenlerinin isteği üzerine 5 saatte yaptığı kardan kangal köpeği görünümüyle dikkat çekti.

Sivas'ta yaşayan heykeltıraş Kerim Emre Kököz, karı sanata dönüştürdü. Heykeltıraş Kököz, yeğenlerinin isteği üzerine kardan kangal yaptı. Kököz'ün 5 saatlik çalışmasıyla yaptığı yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyundaki kardan kangal güzel görüntü oluşturdu. Kököz'ün kardan kangal çalışması görenlerin de dikkatini çekti. Kököz ailesi de kardan kangalla hatıra fotoğrafı çekindi.

"Yeğenlerim, benden Kangal köpeğini yapmamı istediler"

Heykeltıraş Kököz, yeğenlerinin isteği üzerine kardan kangal yaptığını belirterek " Heykeltıraşım, hafta sonunda yeğenlerim benden kardan bir çalışma yapmamı istediler. Geçen yıl Aşık Veysel'i çalışmıştım. Bu yılda Sivas ile ilgili bir çalışma yapmak istedim. Benden Kangal köpeğini yapmamı istediler. Bende kangal köpeğini çalıştım. Kangal çalışması 4-5 saat sürdü. Önce dikdörtgen şeklinde karları biriktirip kazıma tekniğiyle birlikte çalışmayı ortaya çıkardım. Ispatula ve kazıma aletleri kullandım. Çok olumlu tepkiler aldık, gören insanlar hep fotoğraf çekindiler ve mutlu oldular" dedi.

"Güzel oldu, boyu benden uzun"

Heykeltıraş Kököz'ün yeğeni Alptekin Kököz, kardan kangal köpeğini beğendiğini belirterek "Kardan Kangal, yapmasını istedik. Amcamda kangal yaptı. Bizde ona yardım ettik. Güzel oldu. Boyu benden uzun" dedi.