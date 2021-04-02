Yeğenleri vasiyetine itiraz etmişti... Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında masraf krizi çıktı! - Son Dakika

Yeğenleri vasiyetine itiraz etmişti... Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında masraf krizi çıktı!

02.04.2021 08:05
Yeğenleri vasiyetine itiraz etmişti... Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında masraf krizi çıktı!, System.String[]

Geçen temmuzda 87 yaşında yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) geçmesi için vasiyetname hazırladı.

Geçen temmuzda 87 yaşında yaşamını yitiren Seyfi Dursunoğlu, mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) geçmesi için vasiyetname hazırladı. Vasiyetnameye göre sanatçının Üsküdar Kandilli'deki evi ile bankalardaki paraları derneğe kaldı. Dursunoğlu, otomobilini, uzun yıllardır yanında çalışan Ümit Yazıcı'ya bırakırken, şahsi eşyalarını ise yeğeni Güliz Buyrukbilen'e bıraktı. Ancak bu vasiyet henüz yerine getirilemedi.

Nedeni ise, yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam'ın açtığı dava oldu. İkili adına açılan 'vasiyetnamenin iptali' davası devam ederken ÇYDD de tereke tespit davası açtı. Tereke davasına ilişkin önceki gün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

TEREKE İDARE MEMURU DEĞİŞTİ

Dosyada yer alan bilgilere göre, mahkeme heyeti Kandilli'deki evde keşif yaptı. Keşfe ilişkin hazırlanan rapor dosyaya girdi. Duruşmada, ÇYDD avukatı, tereke için birtakım harcamalar yaptıklarını, bu harcamaların Dursunoğlu'ndan geriye kalan paralardan karşılanmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, söz konusu talebi tereke idare memurunun değerlendirmesine karar verdi. Mahkeme başkanı ayrıca, bir süre önce tereke idare memuru olarak atanan avukat E. Ş.'nin görevini iptal etti. İptal gerekçesini ise, memurun, terekeye ilişkin raporunu zamanında hazırlamaması oluşturdu.

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.

Seyfi Dursunoğlu, 1970'den 2000'li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.

Yeğenleri vasiyetine itiraz etmişti... Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında masraf krizi çıktı!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Seyfi Dursunoğlu, Kandilli, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeğenleri vasiyetine itiraz etmişti... Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında masraf krizi çıktı! - Son Dakika Magazin


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