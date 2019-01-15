Son Dakika Haberleri: Yeğenlerini Hastaneye Götüren Amcanın Evini Soydular

Yeğenlerini Hastaneye Götüren Amcanın Evini Soydular

1 saat önce

Yeğenlerini hastaneye götüren amcanın evini soydularGAZİANTEP - Gaziantep'te ikiz yeğenlerini hastaneye götüren amcanın evi hırsızlar tarafından soyuldu.

Yeğenlerini hastaneye götüren amcanın evini soydular

GAZİANTEP - Gaziantep'te ikiz yeğenlerini hastaneye götüren amcanın evi hırsızlar tarafından soyuldu.
Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 6 nolu sokakta meydana geldi. 42 yaşındaki Ferset Eren eşiyle beraber kardeşinin rahatsızlanan ikizlerini hastaneye götürdü. Hastaneden eve dönen Ferset Eren ve eşi Gülcan Eren evlerinin soyulduğunu fark etti. Eren ailesinin evine giren hırsızlar, Televizyon, bilgisayar, 2 adet cep telefonu ve bin TL'yi alıp kaçtı.
Olayla ilgili konuşan Ferset Eren ve eşi Gülcan Eren "Yengem beni aradı ve ikiz Yeğenlerimin hasta olduğunu söyledi. Arabaları olmadığı için ben ile eşim arabamla çocukları hastaneye götürdük geldiğimizde ev çamur izleriyle doluydu. Eve baktık ki hırsızlar evde bulunan ne varsa alıp kaçmış bir tane bilgisayar, 2 adet cep telefonu, televizyonumuz ve çocuklarımın hamallık yaparak kazandığı bin TL'yi almışlar yetkililerden bu hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

TV, Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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