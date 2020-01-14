Yeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde'de yakalandı - Son Dakika

Yeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde'de yakalandı

6 saat önce

Isparta'da 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözleri önünde eniştesi ve ablasını silahla öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı polis memuru, Niğde'de saklandığı pansiyona düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde'de yakalandı, System.String[]

Isparta'da 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözleri önünde eniştesi ve ablasını silahla öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı polis memuru, Niğde'de saklandığı pansiyona düzenlenen operasyonla yakalandı.


Geçen Kasım ayında 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözleri önünde eniştesi Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk'ü evlerinde silahla vurarak öldüren katil zanlısı polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçleri, katil zanlısı polis memuru U.D.'nin yer değiştirerek Niğde ilinde olduğunu ve burada bir pansiyonda sahte kimlikle konakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, katil zanlısı U.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyet güçleri U.D. ile birlikte ayrıca, suç aleti silah ile birlikte ele geçirdiği fişeklere de el koydu. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan U.D.'nin, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Olayın geçmişi


Olay, Isparta'da 17 Kasım 2019 saat 10.00 sıralarında Davraz Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davraz Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'ndeki evine gitti. Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen U.D. isimli şahıs, eniştesi Erkan Öztürk ve ablası Ebru Öztürk'ü, 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözü önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.


Olayın ardından çiftten Uzman Çavuş Erkan Öztürk'ün cenazesi Malatya'da, eşi Ebru Öztürk'ün ise Osmaniye'de toprağa verildi. Dayılarının öksüz ve yetim bıraktığı Öztürk çiftinin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları ise korumaya alındı. - ISPARTA

Isparta, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arnavutköy'de ormanda cesedi bulunan kadını oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
Kurt cinsi köpeği bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şahsın ifadeleri kan dondurdu Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Madde bağımlısı eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 04:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]