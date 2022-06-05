Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim

BURSA'da yeğenleri Ferman (19) ile Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren amca Mehmet Gündüzeli (50), oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G. (22) polis tarafından yakalandı. Mehmet Gündüzeli ifadesinde, cinayeti tehdit edildiği ve aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, geçen cuma günü saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gündüzeli, bağ evine gelen ve aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, Mehmet Gündüzeli'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan 2 kardeş ağır yaralandı. Olay sonrası Mehmet Gündüzeli kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle, bağ evine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan Ferman ve Şahin Gündüzeli kaldırıldıkları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.