Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim - Son Dakika
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Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim

05.06.2022 12:17
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim

BURSA'da yeğenleri Ferman (19) ile Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren amca Mehmet Gündüzeli (50), oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G. (22) polis tarafından yakalandı.

BURSA'da yeğenleri Ferman (19) ile Şahin Gündüzeli (22) kardeşleri tabancayla vurarak öldüren amca Mehmet Gündüzeli (50), oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G. (22) polis tarafından yakalandı. Mehmet Gündüzeli ifadesinde, cinayeti tehdit edildiği ve aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söyledi.

Olay, geçen cuma günü saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gündüzeli, bağ evine gelen ve aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan yeğenleri Ferman ve Şahin Gündüzeli ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, Mehmet Gündüzeli'nin tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan 2 kardeş ağır yaralandı. Olay sonrası Mehmet Gündüzeli kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle, bağ evine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan Ferman ve Şahin Gündüzeli kaldırıldıkları Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİLERİ YAPILDIÖlüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Şahin Gündüzeli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 8 kurşun, kardeşi Ferman'ın ise sol göğsünde tek kurşun izi tespit edildi. Otopsileri yapılan iki kardeş dün Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Hasköy'de toprağa verildi.YAKALANDI Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetlerden sonra kaçan Mehmet Gündüzeli ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen oğlu U.G. ve yeğeni M.G.'Yİ. yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de yarış atı çiftliklerinin olduğunu söyleyen Mehmet Gündüzeli'nin, "Yeğenim Şahin Gündüzeli beni sürekli tehdit edip para istiyordu. Aramızda husumet bulunuyordu. Geçen hafta hakkında suç duyurusunda bulundum. Olay akşamı yanıma geldi. Yine tehdit edince aramızda çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Üzgünüm" dediği öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren Gündüzeli, oğlu ve yeğeninin ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılacağı belirtildi.

Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
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Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Fasulye hasadı başladı Fasulye hasadı başladı
Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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