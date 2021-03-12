YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ - Son Dakika

YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

12.03.2021 14:27

SULTANBEYLİ'de miras yüzünden iki yeğenini öldüren şüpheli amca adliyeye sevk edildi.

SULTANBEYLİ'de miras yüzünden iki yeğenini öldüren şüpheli amca adliyeye sevk edildi. Şüpheli Nusrettin Elitaş ifadesinde; yeğeni olan Seher Türk ve onun eşi Yusuf Türk'ü öldürmek istediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Yusuf Türk yerine Seher Türk'ün kardeşi Emrah Elitaş'ı öldürdüğünü polislerden öğrendiği ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sultanbeyli, Fatih Mahallesi Üstün sokakta dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Emrah Elitaş ile Seher Türk evlerinden çıkıp otomobillerine bindikleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişlerdi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada cinayeti amcaları olan Nusrettin Elitaş tarafından işlendiğini tespit etmişti. Şüphelinin kaçarken görüntülerine ulaşan polis ekipleri dün akşam düzenledikleri operasyonla şüpheliyi mezarlıkta saklanırken gözaltına almıştı.

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Nusrettin Elitaş'ın işlediği cinayeti itiraf etti, ancak yanlış kişiyi öldürdüğünü polislerden öğrendiği ortaya çıktı. Şüphelinin miras yüzünden kavgalı olduğu yeğenlerinden Seher Türk'ün evinin önünde pusu kurduğu eşi Yusuf Türk'ü hazırladığı plan gereği telefonla arayarak tehdit ve hakaret ederek dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Yusuf Türk'e "Erkeksen gel kozlarımızı paylaşalım" diyen şüphelinin hemen ardından yeğenlerini tanımadığı için evden çıkan iki kişiye bindikleri otomobilin içinde kurşun yağdırdığı tespit edildi. Şüphelinin yeğeni Seher Türk ile eşi Yusuf Türk'ü öldürdüğünü sanarak olay yerinden kaçtığı, ancak yanlışlıkla Emrah Elitaş'ı öldürdüğü tespit edildi.

MİRAS KAVGASI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORMUŞ

Polis yaptğı çalışmada Nusrettin Elitaş ve kardeşi Zeynel Abidin Elitaş'ın, uzun süredir babalarından kalan Muş Korkut'ta bulunan arsaları paylaşma yüzünden kavgalı olduğunu tespit etti. Bu kavgalar sonucu Seher Türk'ün amcasına karşı dava açtığı, açılan davalar yüzünden Nusrettin Elitaş'ın çocuklarının mallarına haciz geldiği öğrenildi. Ailesinden bu nedenle baskı gören Nusrettin Elitaş'ın bu nedenle cinayet planı yaptığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdünüz" sorusuna "Miras" yüzünden diye cevapladı.

YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ
YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ
YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ
YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Saldırı, Fatih, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEĞENLERİNİ ÖLDÜREN AMCA YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİ - Son Dakika


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