Olay, dün saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ferman ve Şahin Gündüzeli, aralarında husumet olduğu öne sürülen amcaları M.G.'nin bağ evine gitti. İki kardeş ve amcaları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.G., yeğenlerini tabancayla vurup, kaçtı.

Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş - Son Dakika

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