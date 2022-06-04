Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2) - Son Dakika
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Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)

04.06.2022 13:27
Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)

YEĞENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞBursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi.

YEĞENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Bursa'da 2 yeğenini tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan M.G.'nin, Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi ile Eskişehir'de at çiftlikleri olduğu belirtildi. M.G.'nin, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü yeğeni Şahin Gündüzeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bir hafta önce ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Şahin Gündüzeli'nin, dün gece de kardeşi Ferman ile birlikte amcasının evine giderek, tehdit ettiği öne sürüldü. Ailenin yakınları, Şahin Gündüzeli'nin amcası M.G.'den sürekli para istediğini belirtti.

M.G.'yi yakalama çalışmaları sürerken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi Altınşehir Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hasköy'de toprağa verilecek.

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,


Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)
Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2)
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Kaynak: DHA

Eskişehir, Gölyazı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeğenlerini para meselesi nedeniyle öldürmüş (2) - Son Dakika

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