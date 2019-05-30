Son Dakika Haberleri: YEKA'da Muğla bağlantı bölgesi ihalesi sonuçlandı
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YEKA'da Muğla bağlantı bölgesi ihalesi sonuçlandı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Muğla bağlantı bölgesi ihalesini kazanan firma Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ.

YEKA'da Muğla bağlantı bölgesi ihalesi sonuçlandı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Muğla bağlantı bölgesi ihalesini kazanan firma Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ. oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın komisyon başkanı olarak yönettiği ihalede, Muğla bağlantı bölgesi için 250 megavatlık ikinci ihalede kilovatsaat başına 4,00 dolar/cent'lik en düşük teklifi veren Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri LTD. ŞTİ. kazandı. Üçüncü 250 megavatlık ihale Balıkesir bağlantı bölgesi için yapılacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:36 Kaynak: İHA
Muğla, Ekonomi
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