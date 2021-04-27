YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
27.04.2021 13:37
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ertelendiğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ertelenen yarışmalara ilişkin yeni takvimin duyurulacağı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"3 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine ilişkin Yarışma İlanı kapsamında 21 Nisan 2021'de Bakanlığımız internet adresinde 30 Nisan 2021'den itibaren yapılacağı duyurulan YEKA GES-3 Yarışmaları 27 Nisan 2021 tarihli ve 7576 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği ertelenmiştir."
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