YEKA GES-3 yarışmalarının ilk günü tamamlandı - Son Dakika

YEKA GES-3 yarışmalarının ilk günü tamamlandı

ANKARA - 1000 megavat kapasiteli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 yarışmalarının ilk günü tamamlandı.

YEKA GES-3 yarışmalarının ilk gününde dört şirkete 60 megavat kapasite tahsis edildi. Yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı. Toplam 15 MW kapasite için Adıyaman-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 20,90 kuruş ile en düşük teklifi veren Çimya Çimento İnşaat Yapı Malzemeleri Makina Enerji Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ yarışmanın kazananı oldu. 15 megavat kapasiteli Adıyaman-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 22,00 kuruş ile en düşük teklifi veren Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ yarışmayı kazandı.

15'er MW kapasiteli Ağrı -1 ve Ağrı-2 bölgeleri için yapılan yarışmada Ağrı-1 için kilovatsaat başına 28,90 ve Ağrı-2 için 28,20 kuruş ile en düşük teklifi veren FYS Elektrik İnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi yarışmayı kazandı. Yarın 5 bölge, toplam 70 MW güneş enerjisi kapasitesi yarışması yapılacak.