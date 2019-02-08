Son Dakika Haberleri: Yeka İhalesini Kazanan ve Önlisans Alan Şirketlerde, Hisse Devri Yasağı Kaldırıldı

Yeka İhalesini Kazanan ve Önlisans Alan Şirketlerde, Hisse Devri Yasağı Kaldırıldı

46 dakika önce

“YEKA” olarak bilinen “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları” ihalesini kazanan ve önlisans alan şirketlerde, hisse devri yasağı kaldırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için “YEKA” modeli geliştirdi. 1000 megavat düzeyinde milyarlarca dolarlık yatırım için ihaleler açıldı. Bu ihalelerden bir bölümü sonuçlandı. Şirketler, önlisans aldı ve yatırım için kolları sıvadı. Bu […]The post YEKA ihalesini kazanan ve önlisans alan şirketlerde, hisse devri yasağı kaldırıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Yeka İhalesini Kazanan ve Önlisans Alan Şirketlerde, Hisse Devri Yasağı Kaldırıldı, System.String[]
"YEKA" olarak bilinen "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları" ihalesini kazanan ve önlisans alan şirketlerde, hisse devri yasağı kaldırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için "YEKA" modeli geliştirdi. 1000 megavat düzeyinde milyarlarca dolarlık yatırım için ihaleler açıldı. Bu ihalelerden bir bölümü sonuçlandı. Şirketler, önlisans aldı ve yatırım için kolları sıvadı.

Bu yatırımlarda istenen hıza tam olarak ulaşılamadı. Bazı şirketlerde, ortaklık yapısının değişmesine yönelik girişimler de yatırım hızını düşürdü.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, ihaleleri alan şirketlerin, yeni ortaklarla yollarına devam etmesini mevzuat engelliyordu. Sorun, enerji yönetimine aktarıldı. EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'ne takılan güneş ve rüzgar yatırımlarının önünü açacak bir değişiklik yaptı.

Buna göre "YEKA" olarak bilinen yenilenebilir enerji kaynak alanları ihalesini kazanan ve önlisans alan şirketlerde pay devri yasağı kaldırıldı. Ön lisans sahibi şirketler, ortaklık yapısını değiştirebilecek; pay devri yapabilecek. Bu esnetme adımı, yalnızca YEKA projeleri için atıldı. Diğer santral projelerinde önlisans aşamasında hisse devri yasağı sürüyor.

Kaynaklar, yönetmelik değişikliğine ilişkin kararın yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini belirtti. Yeni düzenlemenin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Sektör uzmanları, Konya Karapınar'da YEKA kapsamında 1000 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurma ihalesini kazanan Kalyon ile Güney Koreli ortağı Hanwha'nın yollarını ayırmaya karar verdiklerine işaret ederek, "Bu düzenleme, söz konusu ortaklığın sona ermesi ve yeni ortaklık yapısı kurulması için de bir çıkış yolu olacaktır" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:16 

Sektörel
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