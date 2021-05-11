"YEKDEM başvuru süreleri uzatılmalı"

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, YEKDEM'den yararlanmak isteyen ancak pandemi sebebiyle tedarik başta olmak üzere pek çok alanda zorluklarla karşılaşan şirketlerin mağdur olmaması için başvuru süresinin uzatılmasını talep etti.

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında şirketler projeleri için finansman ve fizibilite planlamasının oluşturulduğunu, siparişlerin tamamlandığını ve proje inşaatlarına başlandığını hatırlatan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Süreç belli bir aşamaya gelse de pandemi, birçok faaliyete ara verilmesine yol açtı. İş dünyasında ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak yatırımlar yapan iş insanlarının ve dolayısıyla ekonomimizin darbe almaması açısından YEKDEM başvurularının uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.

"İşletmeler süreçten olumsuz etkilendi"

Pandeminin işletmeleri öngörülemeyen olumsuz etkilerle karşı karşıya getirdiğini vurgulayan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "YEKDEM mekanizmasından yararlanan üyelerimiz, çalışmalara hızla devam ettikleri bir dönemde salgının olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya geldi

Yasal düzenleme ile 30 Haziran 2021'e kadar işletmeye girecek olan YEK belgeli üretim lisansı sahiplerinin, kanun ekindeki fiyat tarifesinden yararlanılabileceği kararlaştırıldı. Ancak içinde bulunduğumuz şu günlerde, pandeminin beraberinde getirdiği olumsuz sonuçları görmezden gelmek imkansız. Bu olumsuz tablo, tamamlanması gereken proje faaliyetleri ile yenilenebilir enerji sektörü çalışmalarına da yansımaya devam ediyor. Her ne kadar üyelerimizin projeleri kapsamındaki fizibilite ve finansman çalışmaları, tesislerin 30 Haziran'a kadar YEKDEM başvurularının tamamlanması üzerine planlanmışsa da mücbir sebep hali pandemi nedeniyle özellikle tedarikçiler başta olmak üzere üyelerimizin birçok çalışma ortağı sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Üyelerimizin bu süreçten olumsuz etkilenmesine ve bir kısım ürünlerin tedarikinde gecikmeler tüm planları altüst etmiştir" diye konuştu.

'31 Ekim'e kadar uzatılmalı'

Pek çok sıkıntının baş gösterdiği pandemi sürecinde yenilenebilir enerji teşviklerin kaçırılmaması adına başvuru sürelerinin uzatılmasının ülke ekonomisi için stratejik önemde olduğunu da vurgulayan Nilüfer Çevikel, "Yenilenebilir enerji üretimine ilişkin faaliyetlerde ağırlıklı olarak Avrupa'dan ithal edilmekte olan malzemelerin tedariki, pandemi süreci ile birlikte gerek yurt dışında gerek yurt içinde ham madde sıkıntısı yaşanıyor olması, yenilenebilir enerji üretimine ilişkin faaliyetlerin öngörülen tarihe kadar tamamlanmasını güçleştiriyor. Salgın sebebiyle özellikle birçok ülkede idari makamlarca alınan ithalat- ihracata yönelik tedbirler de yenilenebilir enerji tesislerinin inşasında gecikmelere sebep oluyor. Her ne kadar tüm imkan ve çabalar ile projelerin belirlenen tarihe yetiştirilmeye çalışılıyor olsa da; mücbir sebep nedeniyle izin ve ekipman tedariklerinde yaşanacak gecikmelerin tesislerin iş planına ve yenilenebilir enerji sektörüne olumsuz şekilde yansıyacağını ve aksamalara neden olacağını öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi sektörüne yansıyacak bu olumsuzluklar sebebiyle tesislerin 31 Haziran tarihine kadar YEKDEM başvurularının yapılamaması durumunda yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet göstermekte olan şirketler, bu mekanizmasından yararlanamayacak. Dolayısıyla yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketler, kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle maddi-manevi telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayacaktır. Bu sebeplerden yola çıkarak yenilenebilir enerji tesisi projesi ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermekte olan şirketler ile sektörün tamamının, pandemiden telafisi mümkün olmayan bir zarar ile etkilenmemesi ve hak kaybı yaşamaması adına 30 Haziran'a tarihine kadar başvurularının tamamlanması gereken tesisler için YEKDEM mekanizması başvuru süresinin 31 Ekim 2021'e kadar uzatılmasını talep ve istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL