Son Dakika Haberleri: YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak
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YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak

1 saat önce

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak, System.String[]
Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:57 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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