YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Elektrik piyasasında önlisans, üretim lisansı, tedarik lisansı ve bunlara ilişkin tadil, birleşme veya bölünme onay, tesis/proje devri onay ve sona erdirme başvuruları ile üretim lisansı kapsamında YEKDEM başvuruları, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Haber Yayın Tarihi :

Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu!

Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü

BB Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de