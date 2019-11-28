Son Dakika Haberleri: YEKDEM ile gelecek yıl 817 enerji santraline destek verilecek
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YEKDEM ile gelecek yıl 817 enerji santraline destek verilecek

6 saat önce

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında gelecek yıl toplam 21 bin 49 megavat kurulu güce sahip 817 tesise destek verilecek.

YEKDEM ile gelecek yıl 817 enerji santraline destek verilecek, System.String[]

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında gelecek yıl toplam 21 bin 49 megavat kurulu güce sahip 817 tesise destek verilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Nihai YEK Listesi" ile mekanizma kapsamında teşviklerden yararlanacak tesisler açıklandı.

Buna göre, 2020'de toplam 21 bin 49 megavat kurulu güce sahip 817 tesis YEKDEM kapsamında teşvik almaya hak kazandı.

Söz konusu mekanizmayla yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi yapan elektrik santrallerine destek veriliyor. Destek sağlanan tesislerin listesi her yıl güncelleniyor.

Bu yıl toplam 20 bin 921 megavat kurulu güce sahip 777 tesise destek sağlanırken, 2018'de toplam 19 bin 400 megavat kurulu güce sahip 708 tesise teşvik verilmişti.

YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji tesislerinden elde edilen elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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