Yekder Dea Tarafından 'Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi'  Düzenleniyor

YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliği ile 12-13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek olan ikinci 'Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019' FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.Kongrede, İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanıp, metodolojiye yönelik yeni ve özgün çalışmaların modellenebilmesi hedefleniyor.12 Nisan Cuma günü başlayacak olan Kongre'de, Oxford Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. MohammadTalib, 'Madrasah in its Own and Others' Terms: Contesting Narratives between Community and State (Kendisinin ve Ötekinin Gözünden Medrese: Toplumun ve Devletin Çelişen Anlatıları)" başlıklı açılış konuşması ile başlayacak. Öğleden sonra paralel oturumlarla devam edecek olan programın ikinci günü, Necdet Subaşı 'nın 'Yeni Bilme Biçimleri' ve Mustafa Gündüz'ün 'Muallimden Öğretmene Eğitimcinin Misyon ve Değeri' başlıklı konuşmaları ile kongre özel oturumu gerçekleştirilecek. İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji ana teması ile birçok farklı alt temada hazırlanmış tebliğler program boyunca paralel oturumlarda sunulacak.Kongre ile İslam'ın insan ve evrenin uyumlu tasavvuruna dayanan eğitim düsturundan yola çıkarak, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen akademik araştırma ve çalışmaların bir araya getirilmesi, çok kültürlülükten beslenen ortak bir eğitim dilinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yerleşebilmesi için gelenekselleştirilmesi amaçlanıyor.15 farklı ülkeden katılımın gerçekleşeceği kongrede İngilizce-Arapça ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde bildiriler sunulacak. Kongre, ilgililerin tümüne açık olup, dinleyici olarak katılımın ücretsiz olacağı duyuruldu.- İstanbul