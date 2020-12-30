Yekta Kopan canlı yayında okurlarıyla buluşacak - Son Dakika

Yekta Kopan canlı yayında okurlarıyla buluşacak

30.12.2020 12:03
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Kitapseverler, Boyner ve Can Yayınları arasında yapılan iş birliği kapsamında birçok yazarla edebiyat söyleşilerinde buluşacak.

Kitapseverler, Boyner ve Can Yayınları arasında yapılan iş birliği kapsamında birçok yazarla edebiyat söyleşilerinde buluşacak. Boyner'in sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşecek canlı yayında yazar Yekta Kopan okurlarıyla buluşacak.

İnternet sitesinde kitaplara da yer vermeye başlayan Boyner, Can Yayınları yazarlarının katılacağı edebiyat sohbetleri yapacağını duyurdu. Tanem Sivar tarafından sunulacak söyleşiler, Boyner Instagram hesabından 15 günde bir canlı yayınlanacak. Boyner ve Can Yayınları söyleşilerinin ilk konuğunun ise yazar Yekta Kopan olacağı bildirildi. Yazarlığının yanı sıra sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Yekta Kopan'ın katılacağı söyleşi, 2 Ocak'ta saat 18.00'da başlayacak.

5 izleyicinin de Yekta Kopan'ın son kitabı Sarmaşık'ı imzalı olarak kazanma fırsatı yakalayacağı belirtildi.


Yekta Kopan canlı yayında okurlarıyla buluşacak

Can Yayınları, Yekta Kopan, Edebiyat, Boyner, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Yekta Kopan canlı yayında okurlarıyla buluşacak - Son Dakika


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