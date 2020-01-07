Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yekta Saraç: '(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz... - Son Dakika

Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz...

6 saat önce

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yekta Saraç: (İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz...

Yekta Saraç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
21:22 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:22 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]