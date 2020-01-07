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Yekta Saraç: "(İÜ'de yemek ücretleri) Üniversitemizin yetkilileriyle görüştük, ortada bir pürüz...
6 saat önce
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:55 Kaynak: AA
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın soruları cevaplaması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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