YEKÜV 27 Yaşını Kutladı

Türk sanat müziği sanatçısı Gökhan Sezen'nin konser verdiği gece oldukça görkemli geçti. Geceye katılanlar arasında ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr.Nurettin Sözen'de vardı.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı ve bu alanda sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçlayan 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) 27. kuruluş yıldönümünü Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) Büyük Salonu'nda düzenlenen gece ile kutladı. YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı Işın Özdemir, YEKÜV Onursal Başkanı Gülbin Sözen,mütevelli heyeti üyeleri, YEKÜV bağışçıları ile bursiyerlerin katıldığı gecede bağışçılara ve 27 yıldır vakıfa emeği geçenlere teşekkür plaketleri verildi. Gala Gecesi'nin gönüllü sanatçısı Gökhan Sezen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Geceye katılanlar arasında ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve İstanbul eski Büyükşehir Belediye başkanı Prof.Dr.Nurettin Sözen'de vardı.

Kurulduğu 1992 yılından bu yana, başarılı ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan lise ve üniversite öğrencilerine verdiği karşılıksız bursların yanı sıra, "Yetişkin Eğitimi", "Umut Kızlar" "Anadolu'ya Armağan" gibi birçok proje ile eğitimin her aşamasında fark yaratan YEKÜV'ünİstanbul'da adını taşıyan bir ortaokul ve iki kız yurdu var.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV'ün 27. yıl gecesinde konuşan başkan Işın Özdemir,

Türkiye'nin geleceğini eğitimin belirleyeceğini ve bunda tüm toplumun payı olacağını belirterek şöyle konuştu "27 yıldır 'Bir Çocuk Daha Okusun Diye' maddi, manevi kaynaklarımızı başarılı çocuklarımıza, gençlerimize aktarıyoruz. Yeterince zorluklarla dolu hayatlarımızı kolaylaştıran iki şeyden biri eğitim diğeri ise sevgi. Her çocuğun, her gencin hatta her yetişkinin eğitim ve sevgiye ihtiyacı var. Biz YEKÜV olarak bundan sonra da 'eğitim ve sevgiden mahrum kalan tek çocuğumuz kalmasın' diyerek yola devam edeceğiz." dedi.